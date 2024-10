Agência Brasil Inmet divulga alerta de baixa umidade no Centro-Oeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja de "perigo" para tempestades em quatro estados do Brasil: Pará, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, nesta terça-feira (8). Outros oito estados também poderão enfrentar chuvas intensas . Além disso, uma faixa de 17 estados, que vai do Ceará ao Paraná, deve sofrer com a baixa umidade do ar. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a previsão é de céu encoberto, com temperaturas variando entre 16°C e 34°C.



O Inmet prevê precipitações que podem chegar a 100 mm por dia, com ventos fortes e risco de granizo nas áreas afetadas. O alerta também abrange partes de Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal, onde há possibilidade de tempestades com "perigo potencial".

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins tem expectativa de chuvas de até 50 mm diários e ventos intensos.

Na região central do Brasil, a umidade relativa do ar poderá ficar entre 20% e 30%, conforme alerta do Inmet, que se aplica a Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Tocantins e ao Distrito Federal.

São Paulo

Nesta segunda-feira (7), os moradores de São Paulo já começaram a sentir o calor intenso, resultado de um bloqueio atmosférico que mantém o clima seco e ensolarado na região central do país. Nesta terça (8), véspera da chegada de uma frente fria, o calor deve se intensificar ainda mais, com temperaturas máximas podendo atingir 35°C em toda a área metropolitana.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros registraram 26,7°C nesta segunda (7), com umidade do ar em torno de 45%. Na terça, a madrugada ainda terá uma sensação de frio, com mínimas de 16°C. Contudo, o sol deve provocar uma rápida elevação nas temperaturas ao longo do dia.

Com o aumento do calor, a umidade relativa do ar também deve cair, podendo ficar abaixo de 30% à tarde. O CGE recomenda que a população se mantenha bem hidratada, proteja-se do sol e umidifique os ambientes internos com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água. Além disso, é aconselhado evitar a prática de exercícios ao ar livre entre 11h e 17h.

Segundo o CGE, a brisa marítima deve trazer alívio ao final do dia, promovendo uma queda na temperatura e aumento nos índices de umidade. Apesar do aumento da nebulosidade, não há previsão de chuvas.

A partir de quarta-feira (9), a chegada da frente fria ao litoral paulista mudará o panorama na região metropolitana. O dia será marcado por céu nublado, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuvas rápidas e moderadas entre o fim da tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre 17°C e 25°C, e esse clima deve persistir pelos próximos dias, pelo menos até o fim de semana.

Previsões para outubro



A previsão indica que as temperaturas devem ficar acima da média em várias partes do Brasil, devido à redução das chuvas. Isso poderá resultar em dias de calor excessivo, especialmente no Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, onde as temperaturas podem ultrapassar os 28°C.

Durante o mês de outubro, o Inmet prevê um retorno gradual das chuvas pelo Brasil. A expectativa é que as precipitações fiquem acima da média em grande parte da Região Sul, em Mato Grosso do Sul, São Paulo e nas regiões sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, especialmente na segunda quinzena do mês.

Em Mato Grosso do Sul, no Sudeste e na maior parte do Sul, as chuvas devem se manter dentro ou um pouco acima da média, impulsionadas pela passagem de frentes frias.

No entanto, o Nordeste, junto com o norte de Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, deve enfrentar chuvas abaixo da média. Regiões como sudoeste do Amazonas e do Pará, além do norte de Rondônia, devem ter precipitações mais frequentes.

As áreas Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste continuarão com chuvas abaixo do que é esperado, com déficits de 20 a 30 milímetros em relação à média para outubro.

