A advogada e influenciadora Deolane Bezerra , presa no último dia 4 pela Polícia Civil na “ Operação Integration ”, é apontada como integrante de uma organização criminosa envolvida com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A mãe, Solange Bezerra , também presa na operação, é acusada dos mesmos crimes.

Segundo a polícia de Pernambuco , o grupo utiliza um método para movimentar os lucros resultantes de atividades criminosas que é conhecido como “ smurfing “, usado também pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) .

Informações enviadas à Polícia Civil pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do governo federal, Deolane e os outros denunciados realizaram transações financeiras atípicas com 34 empresas e com pessoas físicas. Os depósitos foram feitos em dinheiro vivo, de forma fracionada.

‘Smurfing’

Característica típica do “smurfing”, os criminosos movimentam grandes valores diluídos em pequenos depósitos em diferentes contas, com o intuito de dificultar o monitoramento das autoridades financeiras.

No processo, documentos apontam indícios da prática reiterada “do crime de lavagem de dinheiro por parte dos investigados, ao longo dos últimos anos”. O “dinheiro sujo”, de acordo com os registros judiciais, foi lavado pela organização “com a aquisição de imóveis, carros de luxo e loterias”.

Um trecho da decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco afirma que os fatos mostram um “complexo esquema de conluio criminoso destinado à prática de crimes de lavagem de capitais, ocultação de bens, sonegação de impostos, referentes aos valores provenientes da exploração ilegal dos jogos de azar”.

Carros de luxo da influenciadora

Os carros de luxo e mansões que Deolane ostentava para seus seguidores nas redes sociais são indícios de lavagem de dinheiro, segundo a polícia. Um dos carros, avaliado em R$ 3,8 milhões, teria sido o pivô de sua prisão .

Após ficar menos de 24 horas em prisão domiciliar, a influenciadora foi presa novamente nessa terça-feira (10) , e encaminhada para uma Colônia Penal de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

Relatório do Coaf alertou sobre lavagem

A Polícia Civil se embasou em um relatório de um alerta do Coaf, que chamou a atenção para uma conta bancária da mãe de Deolane aberta em novembro de 2022. No mês seguinte, as movimentações financeiras da família começaram a ser investigadas.

Na decisão que prendeu mãe e filha, a Justiça de Pernambuco indica o recebimento de valores, na conta de Solange, depositados por duas empresas também monitoradas pela polícia.





Solange Bezerra declarava rendimento mensal de R$ 10 mil, mas movimentou quase R$ 480 mil entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 na conta bancária. Ela é sócia em duas empresas, uma de confecção de roupas e outra de atividades de cobrança.

Trecho de documento judicial afirma que a mãe da influenciadora “movimentava valores acima de sua capacidade financeira, com alta fragmentação nas contrapartes e rápida evasão de recursos”.

