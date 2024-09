Vanessa Dainesi Pablo Marçal

O coach Pablo Marçal , candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, é alvo de dois processos na Justiça Eleitoral, movidos pelo rival do PSDB, José Luiz Datena, um deles diz respeito à venda de produtos de apoio a Marçal, o que é proibido pela legislação eleitoral. Datena pede remoção imediata dos sites que vendem produto do seu rival, além de multa a Marçal.



Segundo dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), o sétimo endereço virtual do coach é usado para confecção de itens, o que causaria desequilibro na disputa.

Como agravante, a denúncia de Datena cita o uso de impulsionamento de propaganda no Google, o que já havia sido proibido na campanha deste ano.

Os processos pedem ainda que o Google informe quem foi o responsável por pagar o impulsionamento das vendas de bonés com a letra "M", que Marçal utiliza em entrevistas e inserções na TV.

Datena cobra que a Justiça Eleitoral obrigue o rival do PRTB a informar detalhadamente “o destino do dinheiro arrecadado com a venda dos bonés, se para a campanha dele ou para empresa(s) de sua propriedade e qual(is) empresa(s)”.

Os bonés de Marçal custam cerca de R$ 100. Além deste item, o site vende livros físicos e ebooks do candidato. O coach vende ainda treinamento virtual para networking por R$97. Um quarto site oferecia a inscrição para um clube de vantagens com objetivo de potencializar lucros na carreira profissional ao valor de R$2.997. O quinto site oferecia a inscrição gratuita para uma mentoria com Marçal e Renato Cariani. O sexto endereço estava fora do ar. No sétimo, site oficial da campanha, havia sete artes disponibilizadas para impressão de itens como cartazes e boné.