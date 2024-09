Reprodução Tabata Amaral e Pablo Marçal disputam prefeitura de São Paulo





Tabata Amaral (PSB) informou neste domingo, 1, que entrou com nova ação na justiça contra Pablo Marçal (PRTB) . Os dois são candidatos a prefeitura de São Paulo.



O comentário foi após o debate de candidatos da TV Gazeta em parceria com canal My News!. Questionada sobre o andamento do debate, Tabata comentou que não gostou e acrescentou:

“Para mim, fica claro que entro nessa disputa com clareza. [...] Sim, nós temos um candidato que já foi condenado, que é criminoso, mas não é sobre ele, o debate. Reuni denúncias e no começo do debate fiz uma nova ação na justiça colocando ali tudo que encontrei, porque não blefo, levo as pessoas a sério,” contou.

Ela comentou, também, que subiu nas redes sociais um vídeo sobre o assunto. A candidata, anteriormente, acusou Marçal de ter ligações com o PCC, grupo de crime organizado da cidade; outra acusação é comprar eleitores online e lavagem de dinheiro (mais abaixo).

Durante o debate, Tabata também disse: “Vou subir um novo vídeo mostrando o quanto a suspeita de caixa dois e lavagem de dinheiro pelo qual Pablo (Marçal) é investigado tem a ver com as conexões dele com o crime organizado. A grande pergunta é quem financia e a quem interessa a candidatura do Pablo”

Marçal e Tabata em disputa jurídica

Anteriormente, Tabata entrou com uma liminar que suspendeu redes sociais de Marçal. Ela acusou o candidato de abuso de poder econômico e pediu cassação de registro ou diploma, ilegibilidade por oito anos, e suspensão dos perfis em redes sociais.

O pedido vem da acusação de Marçal burlar as regras de propaganda eleitoral na internet. É proibido pagar para impulsionar propaganda eleitoral, mas o candidato encontrou maneiras de remunerar pessoas para impulsionarem os conteúdos deles, e teria começado a campanha antes do início legal.

Nos documentos da ação, há relatos que Marçal chegou a pagar R$ 400 mil a influenciadores digitais, além de ter relatos de pessoas que receberam Pix para pagamentos.

Em vídeo publicado no domingo, 1, Tabata afirma que Marçal continua praticando ilegalidades em redes sociais ocultas, como Discord, além de o fazer com caixa 2 e lavagem de dinheiro.

Debate eleitoral

O debate eleitoral deste domingo contou com José Luiz Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), principais nomes na corrida eleitoral.