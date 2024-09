Reprodução Vice de Datena e aliado de Marçal brigam após debate político em SP





Neste domingo (1º), uma cena de tensão e confronto esquentou ainda mais a corrida política pela prefeitura de São Paulo . José Aníbal , ex-senador do PSDB e candidato a vice-prefeito na chapa de José Datena , foi flagrado em um bate-boca com Marcos Diniz , assessor de Pablo Marçal (PRTB) , após o debate realizado pela TV Gazeta/My News.

O tumulto surgiu logo após o encerramento da coletiva de imprensa de Pablo Marçal. Aníbal e Diniz iniciaram uma discussão que rapidamente se transformou em troca de ofensas. A situação se agravou ainda mais quando uma terceira pessoa, na tentativa de intervir, empurrou Diniz, intensificando o caos no local.

José Aníbal admitiu que o início da confusão foi sua acusação de que Pablo Marçal seria um "ladrão". “Diniz ficou enfurecido quando eu gritei que Marçal é um ladrão enquanto ele dava uma entrevista. Continuei afirmando isso porque, para mim, é a verdade”, explicou Aníbal.

Os registros capturados pelo site IstoÉ e da equipe de Marçal mostram Aníbal chamando Diniz de “provocador” e “vagabundo”, o que desencadeou uma série de empurrões e tumultos entre os presentes.

Marcos Diniz relatou que, ao ouvir o empresário ser chamado de “bandido”, respondeu de forma semelhante, chamando Aníbal de “bandido”. Diniz afirmou ter sido cercado e pressionado por várias pessoas que tentaram intimidá-lo, forçando-o a se proteger e recuar. “Fui pressionado até ficar encostado na parede. Mantive minhas mãos baixas para evitar acusações de agressão, enquanto me empurravam”, defendeu-se Diniz.

Briga entre Marçal e Datena

Durante uma resposta no debate, Datena se irritou com Marçal, que fazia gestos com as mãos para as câmeras. Os dois começaram a discutir e pedir direito de respostas, e o momento culminou com o apresentador saindo do púlpito após ser provocado pela oposição.

A mediadora chegou a segurar Datena fisicamente, advertir e punir os dois candidatos, e encerrar o bloco mais cedo.

