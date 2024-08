Reprodução Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo

Em pesquisa realizada pelo Instituto Veritá, divulgada nesta terça-feira (27), Pablo Marçal (PRTB) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo, alcançando 30,9% das intenções de voto na modalidade estimulada. Na sequência, aparecem Guilherme Boulos (PSOL), com 21,6%, e Ricardo Nunes (MDB), com 14,2%.

Confira o resultado da pesquisa:

Pablo Marçal (PRTB): 30,9%

Guilherme Boulos (PSOL): 21,6%

Ricardo Nunes (MDB): 14,2%

José Luiz Datena (PSDB): 6,3%

Tabata Amaral (PSB): 5,8%

Marina Helena (Novo): 3,6%

Bebeto Haddad (DC): 1,7%

Ricardo Senese (UP): 0,4%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Não sabe / não respondeu: 9,7%

Branco / nulo: 5,4%

Na pesquisa estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados aos participantes. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Trata-se do primeiro levantamento do Instituto Veritá deste ano focado na Prefeitura de São Paulo.

A pesquisa também mostrou um empate técnico entre José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo). Datena aparece com 6,3% das intenções de voto, seguido por Tabata com 5,8% e Marina Helena com 3,6%.





A pesquisa entrevistou 3.020 eleitores da capital paulista entre os dias 22 e 26 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento está registrado no TSE sob o número SP-02725/2024.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.