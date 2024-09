Reprodução/Globoplay Imigrantes tentando entrar de maneira ilegal nos EUA





O Arizona , nos Estados Unidos , tem se tornado um novo foco para a travessia ilegal de imigrantes , com rotas migratórias sendo desviadas para o estado devido ao aumento da fiscalização na fronteira do Texas .

O deserto, apelidado de "Deserto da Morte" , é um dos mais temidos pelos imigrantes, com temperaturas que podem atingir sensações térmicas de até 50 graus . Além das condições extremas, a região é habitada por perigosas cobras peçonhentas e coberta por vegetação espinhosa, tornando a travessia ainda mais desafiadora e arriscada.

Paul Nixon, voluntário da organização Green Valley Samarithans, que atua no resgate de imigrantes perdidos na região, explica que o maior risco para os que tentam atravessar o deserto é a hipertermia. "Quando as pessoas ficam superaquecidas, perdem a capacidade de raciocinar e acabam andando em círculos. Exaustas, muitas vezes, simplesmente desistem e morrem no local", conta em entrevista ao programa Fantástico , da TV Globo .

Com a intensificação do controle na fronteira texana, muitos "coiotes" – como são chamados os guias que auxiliam na travessia ilegal – têm conduzido os imigrantes para o interior do deserto, longe das rotas mais monitoradas. Esses guias, no entanto, nem sempre seguem o trajeto mais seguro. Em muitos casos, abandonam os grupos em áreas remotas, aumentando as chances de desorientação e morte.

Na reportagem exibida pelo programa, uma mulher de Honduras relatou que a viagem já durava um mês. O coiote, responsável pelo grupo, detalhou que começou a realizar essas travessias por "necessidade" e expressou sua principal preocupação: ser capturado pelas forças militares mexicanas.

Entre 2021 e 2023, os EUA registraram um número recorde de travessias ilegais, ultrapassando os 2 milhões por ano. As deportações também aumentaram significativamente, especialmente após a medida assinada pelo presidente Biden em junho deste ano, que ampliou os poderes das autoridades de imigração para deter e deportar imigrantes ilegais.

Os perigos do "Deserto da Morte" são reais e implacáveis, exigindo um esforço contínuo das equipes de resgate e, muitas vezes, levando ao desespero os que se aventuram por suas terras áridas em busca de uma nova vida nos Estados Unidos.