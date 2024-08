Vinicus Rosa/ Governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas em Ribeirão Preto neste domingo (25)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas , informou nesta segunda-feira (26) que não há mais focos de incêndio ativos no estado. Até o fim da noite deste domingo, haviam seis pontos ativos.

"Nós fizemos o reconhecimento agora pela manhã e os focos que remanesciam em Pedregulho, Paulo de Faria já foram extintos. Então, não tem nenhum foco ativo no estado de São Paulo", disse em entrevista à GloboNews.

Além disso, ele afirmou que um terceiro suspeito foi preso pelos incêndios criminosos no interior do estado. Segundo o chefe do Executivo, a apreensão teria ocorrido neste fim de semana, na cidade de Porto Ferreira . As duas anteriores aconteceram nos municípios de São José do Rio Preto e Batatais , no domingo.

"São pessoas que portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa", explicou.



Por ora, o governo não suspeita que seja uma ação orquestrada. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam.

Clima e ação criminosa

Na avaliação do governador, as condições climáticas contribuíram para que as queimadas se alastrassem.

"Nós temos três situações. Primeiro, uma combinação de estiagem severa, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes, e aí qualquer coisa provoca uma ignição e o espalhamento desses incêndios. Nós tivemos a ação de criminosos", disse o governador.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 3.480 incêndios contabilizados de quinta a sábado. Algumas prefeituras na região de Ribeirão Preto, uma das mais afetadas pelas chamas e pela fumaça, suspenderam as aulas e tiveram um aumento na busca por atendimento médico durante o fim de semana.

Força-tarefa

Neste fim de semana, o governo de São Paulo decretou estado de emergência em 48 dos 645 municípios paulistas em decorrência das queimadas. Com isso, criou um gabinete para conter o avanço das chamas no estado.

O governo também confirmou a criação de um plano emergencial para ampliar os serviços de saúde.

Além disso, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de quatro aviões das Forças Armadas para ajudar no combate aos incêndios.

