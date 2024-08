Reprodução/Defesa Civil de SP Onda de incêndios atinge cidades do interior de SP

O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou neste domingo (25) que o governo vai enviar quatro aviões das Forças Armadas para ajudar no combate aos incêndios que atingem o interior do estado de São Paulo desde quinta (22).

Segundo o ministro, as aeronaves são do Exército e da Aeronáutica e deverão focar em combate ao fogo e monitoramento das áreas afetadas para possíveis novos incêndios.

O apoio inicialmente mobilizado inclui:

- 01 Aeronave KC-390, da Força Aérea;

- 03 Aeronaves, do Comando de Aviação do Exército Brasileiro para combate aos focos de incêndios. — Waldez Góes (@waldezoficial) August 25, 2024





Emergência em São Paulo

Ainda na manhã deste domingo, o governador Tarcísio de Freitas decretou estado de emergência em 45 cidades paulistas. Destas, 20 estão em alerta máximo para incêndio florestal.

Além disso, na sexta, o governo paulista montou um gabinete de crise com a Defesa Civil para monitorar e controlar os focos de incêndio .

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 3.480 incêndios contabilizados de quinta a sábado.

Com isso, o número de queimadas registrados em três dias é quase dez vezes maior que o de agosto do ano passado, quando o estado contabilizou 352 focos de incêndio.

Ministério do Meio Ambiente também monitora situação

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que está acompanhando a situação junto ao governador.

"Reforcei ao governador que estamos à disposição para enfrentarmos conjuntamente essa situação, intensificada pelos fortes ventos e pela seca", publicou em suas redes, após um telefonema com Tarcísio neste sábado (24).

