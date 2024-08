Vinicus Rosa/ Governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas está em Ribeirão Preto neste domingo (25)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou, neste domingo (25), a prisão de pelo menos dois suspeitos de atuar nos incêndios criminosos que atingem o interior de São Paulo .

Segundo o chefe do Executivo, uma das prisões ocorreu na região de São José do Rio Preto (SP) no sábado (24) e a outra neste domingo (25) em Batatais (SP).

Ainda não foram divulgados detalhes sobre os suspeitos e para onde eles tinham sido levados.

Força-tarefa

Neste fim de semana, o governo de São Paulo decretou estado de emergência em 45 municípios em decorrência das queimadas e criou um gabinete para conter o avanço das chamas no estado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 3.480 incêndios contabilizados de quinta a sábado.

O governo também confirmou a elaboração de um plano emergencial para ampliar atendimentos de saúde.

Além disso, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de quatro aviões das Forças Armadas para ajudar no combate aos incêndios.

