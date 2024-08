Reprodução/Defesa Civil de SP Onda de incêndios atinge cidades do interior de SP

As queimadas que atingem o i nterior de São Paulo desde a última semana provocaram a suspensão de aulas e o aumento na procura por serviços de saúde em algumas cidades na região de Ribeirão Preto , uma das mais atingidas pelos incêndios.

O número de focos ativos diminuiu neste domingo (25) em comparação aos dias anteriores, segundo a Defesa Civil. Mas, ainda assim, os efeitos dos três dias seguidos de incêndio continuarão sendo sentidos ao longo da semana.

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a qualidade do ar na região estava na pior das cinco classificações - ou seja, considerada péssima - na tarde de domingo.

Neste fim de semana, o governador Tarcísio de Freitas decretou emergência em 48 dos 645 municípios paulistas . Essas cidades estão em alerta máximo para queimadas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil.

Medidas municipais

Após reunião entre prefeituras e dirigentes regionais de saúde, cidades como Ribeirão Preto, Batatais, Brodowski, Pradópolis e São José da Bela Vista anunciaram o cancelamento de atividades escolares desta segunda (26) na rede municipal. Escolas particulares também suspenderam as aulas.

Além disso, Ribeirão Preto tem enfrentado uma alta na procura por serviços de saúde que registraram, só no sábado, uma alta de 60% nos atendimentos em relação a sábados anteriores (3.000 pessoas). No domingo, esse número caiu para 10,3%.

"Estamos nos preparando para segunda e terça atender muitas pessoas com problemas respiratórios em função da fuligem de sábado e domingo", disse Duarte Nogueira (PSDB), prefeito de Ribeirão.

Foi também em Ribeirão Preto que ocorreu uma das duas detenções relacionadas aos incêndios criminosos, anunciadas no começo da tarde de domingo pelo governo estadual.

As queimadas também causaram pânico em uma festa rave no município de Altinópolis. Cerca de 500 pessoas precisaram de atendimento médico após entrarem em contato com a fumaça.

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil fez série de recomendações para evitar que a situação se agrave e conscientizar a população acerca do perigo das queimadas:

As queimadas podem causar problemas no sistema respiratório e desordens cardiovasculares, pois emitem gases tóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana;

Não faça queimada para limpeza de terreno ou para destruição de lixo, faça sempre o descarte no lugar indicado;

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação.

Ao avistar fumaça suspeita ou focos de incêndio na mata, a recomendação é informar imediatamente ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

