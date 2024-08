ABIR SULTAN O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discursou neste domingo (25)





Israel e o grupo extremista Hezbollah , apoiado pelo Irã , estão enfrentando um conflito aberto. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , anunciou que o governo israelense tomou medidas preventivas contra o grupo extremista no Líbano , incluindo bombardeios no sul do país.

“Mais um passo para mudar a situação no Norte”, declarou Netanyahu. “Isso não é o fim da história”, completou.

Em resposta às ações de Israel, o Hezbollah lançou um ataque em larga escala contra Israel, o que levou o país a declarar estado de emergência.

Israel afirmou ter interceptado todos os foguetes e drones lançados pelo Hezbollah, enquanto o grupo extremista alegou ter atingido 11 alvos israelenses, incluindo o sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro.

O exército israelense bombardeou o sul do Líbano em resposta aos planos do Hezbollah de atacar Israel, e lançou ataques aéreos contra a infraestrutura do grupo.

Israel alegou ter destruído milhares de lançadores de foguetes em mais de 40 locais. Em decorrência dos ataques, Israel declarou um estado de emergência de 48 horas em todo o país.

Este confronto representa uma escalada significativa nas tensões entre os dois lados, com o potencial de inflamar ainda mais a região. O ataque do Hezbollah, que visou locais estratégicos como o sistema Domo de Ferro, demonstra a crescente capacidade militar do grupo e sua disposição para desafiar diretamente Israel.

A resposta robusta dos israelenses, com ataques aéreos em larga escala, visa reafirmar sua superioridade militar e dissuadir futuras agressões.





Solução fica mais longe



O conflito pode prejudicar ainda mais as perspectivas de uma solução pacífica para o conflito israelense-palestino. A instabilidade regional e a intensificação das tensões podem dificultar a retomada de negociações significativas entre as partes envolvidas.

A comunidade internacional deve condenar a violência e pedir contenção de ambos os lados. No entanto, a resposta internacional específica dependerá de vários fatores, incluindo a escala da violência e a posição de atores-chave como os Estados Unidos, a Rússia e a União Europeia.

