Cenipa já extraiu áudios e dados das caixas pretas do avião da VoePass





A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira (26) a análise dos dados referentes ao acidente com o voo 2283 da Voepass , ocorrido em Vinhedo (SP) em 9 de agosto, que resultou na morte de 62 pessoas.

A investigação está sendo realizada em colaboração com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que busca identificar as causas do acidente para prevenir futuras tragédias.

Enquanto isso, a PF foca em determinar se houve responsabilidade criminal, sendo este um dos aspectos centrais do Laudo de Sinistro Aeronáutico que será produzido.

A investigação da PF foi autorizada judicialmente para que a Polícia possa acessar informações do Cenipa, algo que é regulamentado devido à separação entre investigações técnicas e criminais no Brasil.

O Cenipa, tradicionalmente, não compartilha seus relatórios para uso em processos criminais, o que motivou a necessidade dessa autorização judicial. O objetivo final da PF é estabelecer se houve falha humana ou outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.

O Laudo de Sinistro Aeronáutico da PF deverá incluir diversos elementos fundamentais para esclarecer as circunstâncias do acidente. Entre os principais pontos, a cronologia dos eventos será minuciosamente examinada, desde a decolagem até o momento da queda.

Fatores humanos, como decisões da tripulação e condições físicas e psicológicas, serão analisados em detalhe. Além disso, a condição técnica da aeronave e os procedimentos operacionais seguidos durante o voo serão revisados para identificar quaisquer desvios que possam ter ocorrido.

Outros aspectos incluem a comunicação entre a tripulação e o controle de tráfego aéreo, a possível influência de fatores organizacionais e ambientais, e qualquer interferência externa que possa ter impactado o voo.

A PF também investigará se houve algum tipo de estol, uma perda abrupta de sustentação da aeronave, que pode ter sido desencadeado pela curva brusca registrada pouco antes da queda.

Durante o acidente, a aeronave perdeu cerca de 4 mil metros de altitude em apenas um minuto, atingindo uma velocidade de 440 km/h e perdendo contato com o controle de tráfego aéreo sem emitir qualquer declaração de emergência.









Cronologia



Os destroços do avião foram localizados dentro de um condomínio em Vinhedo, onde equipes de resgate atuaram na remoção dos corpos e na coleta de evidências. A conclusão da análise pela PF determinará as responsabilidades e evitar que acidentes similares ocorram no futuro.

A investigação do Cenipa seguirá paralelamente, focada na compreensão das causas técnicas e operacionais que levaram à tragédia.

