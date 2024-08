Reprodução Caso será investigado pela empresa do circular





Uma passageira teve que sair de um ônibus após ordem do motorista para que ele pudesse fazer sexo com sua companheira na noite da última sexta-feira (23) em Maracanaú , Ceará .

O casal foi flagrado durante o ato enquanto o veículo estava estacionado em uma rua da cidade, e o vídeo do incidente rapidamente se espalhou em grupos de WhatsApp, causando surpresa entre os moradores.

Uma testemunha, que preferiu não ser identificada, relatou que o ocorrido foi por volta das 19h30. Segundo ela, o motorista parou o ônibus em uma rua e informou à passageira que faria uma pausa de 30 minutos, pedindo que ela deixasse o veículo.

Do lado de fora, a mulher percebeu que o motorista e outra mulher se dirigiram à parte de trás do ônibus e iniciaram o ato sexual. Após o ocorrido, o motorista retomou a viagem normalmente.





Investigação

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) informou que até o momento não recebeu nenhuma denúncia formal sobre a “realização de ato libidinoso em coletivo de transporte público”, e por isso não iniciou nenhuma investigação.

Já a Auto Viação Metropolitana, empresa responsável pelo ônibus, emitiu uma nota sobre o caso: "A Empresa tomou conhecimento da filmagem que vem sendo divulgada nas redes sociais a cerca de uma ocorrência no interior de um de seus veículos, assim, razão pela qual está empenhada em apurar os fatos e, em virtude disso, adotar as medidas cabíveis."

