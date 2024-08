Reprodução Criança nasceu na rua





Duas mulheres na Bahia deram à luz em locais públicos em um intervalo de menos de 24 horas. O primeiro caso ocorreu na sexta-feira (23), em Feira de Santana , onde uma mulher entrou em trabalho de parto enquanto estava na rua.

Antes que o serviço de emergência pudesse chegar ao local, a mulher deu à luz ali mesmo. No segundo caso, na manhã seguinte (24), uma mulher em Barreiras entrou em trabalho de parto enquanto estava a caminho do hospital e acabou dando à luz dentro de um carro.

Em ambos os incidentes, após os partos, as mães e os bebês foram rapidamente levados para unidades hospitalares. As informações indicam que todos passam bem, segundo os atendimentos realizados nos hospitais.





O que uma mulher deve fazer se entrar em trabalho de parto em local público?

Para situações em que mulheres entram em trabalho de parto em locais públicos, é recomendado que elas tentem manter a calma e, se possível, busquem ajuda imediata, seja chamando serviços de emergência ou solicitando auxílio de pessoas próximas.

Enquanto aguardam a chegada de profissionais de saúde, as pessoas que estão ao redor podem oferecer suporte básico, como garantir que a mulher esteja confortável e segura.

