A faculdade da cidade de Portsmouth, na Inglaterra, investiga um mistério: uma jiboia-vermelha batizada de "Ronaldo" deu à luz 14 filhotes, no entanto, ela vive isolada há 9 anos e não tem contato com outras cobras.

Ronaldo foi levado para a faculdade após ter sido resgatado pela Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Desde então, ele não conviveu com outras.

Segundo os especialistas, o "nascimento milagroso" pode ser explicado por um processo chamado partenogênese, que ocorre quando um óvulo se transforma em embrião sem fertilização.

A condição se refere à reprodução assexuada feminina e acontece em plantas, insetos, peixes, répteis e até pássaros.

De acordo com especialista Pete Quinlan, funcionário da faculdade, o nascimento foi uma surpresa. "Eu crio cobras há 50 anos e nunca vi isso acontecer antes," disse ele em nota divulgada pela instituição.

"Ronaldo estava aparentando estar um pouco mais gordo do que o normal, como se tivesse comido uma grande refeição, mas nunca pensamos por um momento que ele, ou melhor, ela, estava grávida", disse Pete Quinlan.

A faculdade declarou que os filhotes serão encaminhados para outros lares. A cobra Ronaldo, dada como macho durante esses anos, será reavaliada para confirmar que seu gênero.

