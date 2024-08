Rovena Rosa/Agência Brasil Pedestres na Avenida Paulista durante a chegada da frente fria

A frente fria que avança pelo Sul do Brasil está prestes a acabar com a onda de calor que elevou as temperaturas em várias regiões do país durante esta semana. Segundo meteorologistas, a frente fria deve alcançar o Sudeste e o Centro-Oeste no fim de semana, provocando uma queda acentuada nas temperaturas.



Previsão de Frio

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as capitais do Centro-Sul podem experimentar uma queda superior a 15°C nos próximos dias. A Climatempo prevê que o frio mais intenso afetará principalmente o Sul, partes do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto nas áreas mais ao norte do Centro-Oeste e no centro-norte de Minas Gerais, a frente fria apenas aliviará o calor.

Embora haja uma queda significativa nas temperaturas, a intensidade desta frente fria será menor do que a da primeira quinzena de agosto, que quebrou recordes de frio em várias capitais. “Este frio é menos intenso e menos duradouro do que o último. Dificilmente teremos recordes de baixas temperaturas”, afirma Luengo.

Queda de Temperaturas

Com a chegada da frente fria no fim de semana, espera-se uma queda significativa nas temperaturas das capitais do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Veja abaixo as previsões de temperatura para algumas cidades:

São Paulo

Sexta-feira (23): Máxima de 30°C e mínima de 14°C

Domingo (25): Máxima de 16°C e mínima de 7°C

Rio de Janeiro

Sexta-feira (23): Máxima de 36°C e mínima de 19°C

Domingo (25): Máxima de 25°C e mínima de 20°C

Curitiba

Sexta-feira (23): Máxima de 29°C e mínima de 14°C

Domingo (25): Máxima de 13°C e mínima de 3°C

Campo Grande

Sexta-feira (23): Máxima de 31°C e mínima de 20°C

Domingo (25): Máxima de 20°C e mínima de 12°C

Cuiabá

Sexta-feira (23): Máxima de 40°C e mínima de 28°C

Domingo (25): Máxima de 28°C e mínima de 16°C

Chance de Neve

Embora a frente fria não deva estabelecer novos recordes de frio, ela pode criar condições para a ocorrência de neve no Sul do país. Luengo destaca que há uma possibilidade de neve na Serra Gaúcha e Serra Catarinense na madrugada do próximo domingo (25).

