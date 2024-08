Montagem/Reprodução Atrás dos três, aparecem Datena e Tabata empatados tecnicamente

Em pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Datafolha, as intenções de voto para a prefeitura de São Paulo mostram um empate técnico triplo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 21%, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 19%.



Esta é a primeira pesquisa divulgada após o registro oficial das candidaturas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O candidato do PSOL se manteve estável, no patamar que estava desde o levantamento do início de agosto, quando registrou 22% de intenções de votos. Mas, agora, Boulos divide a liderança com Marçal, que ultrapassou Nunes - que oscilou negativamente de 23% para 19% -, crescendo de 14% para 21% no período.

Aparecem, em seguida, o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com um recuo de 14% para 10%, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que foi de 7% para 8%, em empate técnico.

A pesquisa foi feita presencialmente, com 1.204 entrevistados de 16 anos ou mais em São Paulo, durante os 20 e 21 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP- 08344/2024. Ela conta com nível de confiança de 95%.

Confira todos os números:

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (eram 22%)

Pablo Marçal: 21% (eram 14%)

Ricardo Nunes (MDB): 19% (eram 23%)

Datena (PSDB): 10% (eram 14%)

Tabata Amaral (PSB): 8% (eram 7%)

Marina Helena (Novo): 4% (eram 4%)

João Pimenta (PCO): 1% (eram 2%)

Bebeto Haddad (DC): 1% (não era candidato na pesquisa anterior)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 11%)

Não sabe: 4% (eram 3%)

Pesquisa espontânea

Em um cenário de intenção de voto espontâneo, sem acesso à lista com os nomes de candidatos, 48% continuam indecisos sobre em quem votar:

Guilherme Boulos (PSOL): 17% (eram 14%)

Pablo Marçal (PRTB): 13% (eram 6%)

Ricardo Nunes (MDB): 7% (eram 10%)

Tabata Amaral (PSB): 4% (eram 2%)

Datena (PSDB): 2% (eram 3%)

Atual prefeito/no atual: 2% (3%)

Marina Helena (Novo): 1% (não pontuou na última pesquisa)

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 1% (era 1%)

Outras respostas: 2% (eram 7%)

Em branco/nenhum: 5% (eram 11%)

Não sabe/Recusa: 48% (eram 44%)

Segundo turno

Em um segundo turno, Ricardo Nunes (MDB) seria reeleito com 47% dos votos válidos, contra 38% de Guilherme Boulos (PSOL). Esse cenário foi o único abordado pela pesquisa, já que o levantamento anterior mostrava os dois candidatos na liderança. Confira:

Ricardo Nunes (MDB): 47% (eram 49%)

Guilherme Boulos (PSOL): 38% (eram 36%)

Branco/Nulo/Nenhum: 13% (eram 13%)

Não sabe: 2% (eram 2%)

Rejeição

Boulos (37%) é o candidato com maior rejeição, seguido por Marçal (34%) e Datena (32%):

Guilherme Boulos (PSOL): 37%

Pablo Marçal (PRTB): 34%

Datena (PSDB): 32%

Ricardo Nunes (PSDB): 25%

Bebeto Haddad (DC): 18%

Tabata Amaral (PSB): 18%

João Pimenta (PCO): 17%

Altino Prazeres (PSTU): 14%

Marina Helena (Novo): 14%

Ricardo Senese (UP): 12%

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 3%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1%

Não sabe: 4%





Conhecimento dos candidatos



Datena (PSDB): 98% (eram 96%)

Ricardo Nunes (MDB): 85% (eram 96%)

Guilherme Boulos (PSOL): 84% (eram 82%)

Pablo Marçal (PRTB): 67% (eram 62%)

Tabata Amaral (PSB): 61% (eram 58%)

Marina Helena (Novo): 40% (eram 41%)

João Pimenta (PCO): 23% (eram 27%)

Bebeto Haddad (DC): 23% (não foi estimulado na pesquisa anterior)

Ricardo Senese (UP): 14% (manteve 14%)

Altino Prazeres (PSTU): 12% (eram 23%)





