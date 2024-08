Agência Brasil Eleições na Venezuela aconteceram dia 28 de julho

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ), a mais alta corte do país, validou oficialmente nesta quinta-feira (22) o resultado das eleições de 28 de julho e reconheceu a vitória do líder chavista Nicolás Maduro.

Com a decisão, a corte, considerada um braço do governo chavista no Judiciário, rejeita a contestação da oposição e confirma a eleição de Maduro.

Segundo nota, o TSJ ratificou na sentença a sua competência sobre as eleições e afirmou que a decisão se baseia nos resultados da avaliação do material eleitoral entregue pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"A perícia determinou plana coincidência com as atas da apuração", diz a decisão, que rejeita as alegações de fraude da oposição e não cabe recursos.

A juíza Caryslia Rodríguez, que leu a sentença, afirmou ainda que, como não compareceu a audiências convocadas pelo tribunal, o candidato da oposição Edmundo González desacatou a justiça e, portanto, estará sujeito a punições.

Desde a noite da eleição presidencial, o CNE alega que Maduro recebeu pouco mais da metade dos votos, embora não tenha publicado os números completos. Por sua vez, a oposição publicou o que diz ser 83% das urnas de votação, as quais dão a vitória para González, com 67% dos votos.

"O país e o mundo conhecem sua parcialidade [TSJ] e, por extensão, sua incapacidade de resolver o conflito; sua decisão só agravará a crise", escreveu o opositor a Maduro nas redes sociais.

