Eduardo Paes segue favorito; Tarcísio e Ramagem lutam pela segunda posição





O instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira (22) os resultados da mais recente pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro . Eduardo Paes (PSD) aparece na liderança com 56% das intenções de voto, registrando um crescimento de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

Em segundo lugar, Delegado Ramagem (PL) alcançou 9%, subindo 2 pontos percentuais. Tarcísio Motta (PSOL) vem em seguida com 7%, uma queda de 2 pontos percentuais. Isso significa que o atual prefeito venceria no primeiro turno, caso a eleição fosse hoje.

Outros candidatos como Rodrigo Amorim (União) e Marcelo Queiroz (PP) marcaram 3% e 2%, respectivamente, com Amorim subindo 1 ponto e Queiroz mantendo sua posição.

Cyro Garcia (PSTU) caiu 1 ponto, ficando com 2%, enquanto Juliete Pantoja (UP) também recuou 2 pontos, registrando 1%. Carol Sponza (Novo) apresentou leve alta, subindo para 1%, e Henrique Simonard (PCO) manteve-se com 0%.

A pesquisa, a primeira realizada pelo Datafolha após o debate da Band em 8 de agosto, ouviu 1.106 eleitores da cidade do Rio de Janeiro. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07042/2024, a pesquisa tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%.





Segundo turno no Rio

Em cenários de segundo turno, Eduardo Paes continua a liderar com ampla vantagem. Contra Ramagem, Paes alcança 68% dos votos, enquanto o candidato do PL tem 18%.

Nesse cenário, 11% dos eleitores afirmaram que anulariam o voto, e 3% se declararam indecisos. Em um possível confronto contra Tarcísio Motta, Paes obteria 62%, enquanto Motta teria 21%, com 14% de votos nulos e 3% de indecisos.

