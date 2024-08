Secretaria de Segurança de São Paulo Primeiros registros do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou, na manhã deste domingo (11), que 100% das informações das caixas-pretas do avião da Voepass foram extraídas - a aeronave caiu em Vinhedo (SP) e deixou 62 mortos .

Em comunicado, o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe da Cenipa, reforçou que não houve nenhum pedido de socorro durante a queda. "Não houve em momento algum declaração de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreos", disse.



"Existem duas caixas-pretas e essa manhã temos a informação de que conseguimos 100% de sucesso para obter as informações de voz e informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam esse trágico evento para a sociedade. Isso não quer dizer que o trabalho de extração de dados de gravadores de voo está terminado", acrescentou.

Ainda de acordo com Moreno, os investigadores devem chegar em Brasília nos próximos dias para iniciar o trabalho de transformar todos os dados obtidos em "informações úteis para a sociedade". O chefe do Cenipa não deu um prazo para a conclusão da investigação.





Próximo passo

Moreno ainda adiantou os próximos passos da investigação. O chefe do Cenipa disse que os motores do avião serão separados para uma análise.

"Os motores serão segregados com posterior análise para emissão de laudo para saber se na hora do impacto os motores estavam ou não desenvolvendo potência", afirmou.

O Cenipa espera apresentar um relatório preliminar com os dados obtidos em uma coletiva de imprensa.

