Reprodução Instagram Perfil falso do pai e da filha que morreram na queda

Após o trágico acidente aéreo envolvendo a aeronave da Voepass , criminosos têm explorado a situação para aplicar golpes na internet. Usando os nomes das vítimas, os golpistas estão enganando pessoas, criando campanhas falsas de arrecadação e até promovendo o "jogo do tigrinho".



Os golpistas estão se aproveitando da tragédia para enganar os usuários da internet em nome dos familiares das vítimas. Eles têm publicado alegações falsas sobre dificuldades para o reconhecimento dos corpos e criado campanhas de arrecadação para cobrir custos de translado, velório e enterro das vítimas.

Diversos perfis falsos foram criados nas redes sociais, divulgando vaquinhas online e promovendo o "jogo do tigrinho". Um exemplo é um perfil no Instagram criado recentemente com o nome e fotos de Laiana Vasatta, uma das vítimas. Esse perfil falso promove o jogo de azar e solicita que os seguidores sigam um perfil do TikTok também recém-criado.

Além disso, perfis falsos estão usando fotos de familiares enlutados e se passando por vítimas do acidente. O UOL identificou mais de dez perfis novos com o nome de Isabella Pozzuoli, uma jovem que havia publicado uma foto em sua rede social pessoal pouco antes de embarcar. Esses perfis falsos repostaram a foto e também compartilharam imagens antigas com familiares de Isabella.

Outros perfis falsos foram criados em menos de 24 horas usando o nome e fotos de Liz Ibba do Santos, uma menina de três anos que estava com seu pai, Rafael Fernando. Familiares relataram que Rafael tinha a guarda compartilhada de Liz e foi buscá-la no Paraná para passar o Dia dos Pais em Florianópolis (SC).

As autoridades estão alertando para que os usuários da internet verifiquem cuidadosamente a autenticidade das campanhas e perfis antes de fazer qualquer doação ou interação. É crucial que as pessoas sejam cautelosas e informem imediatamente as plataformas de redes sociais sobre qualquer atividade suspeita ou golpista.