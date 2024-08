Divulgação/Voepass A aeronave tinha 14 anos de fabricação

Neste sábado (10), o Ministério Público do Trabalho (MPT) anunciou que abrirá uma investigação para determinar a responsabilidade da Voepass no trágico acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira (9) em Vinhedo, que resultou na morte de quatro tripulantes e 58 passageiros. A cidade de Vinhedo está localizada a cerca de 75 quilômetros da capital paulista.



O procedimento será conduzido pela sede do MPT na 15ª Região, em Campinas, que abrange a jurisdição de Vinhedo. O objetivo da investigação é “verificar a extensão dos fatos denunciados, apurar as devidas responsabilidades e adotar medidas que contribuam para prevenir futuros acidentes,” conforme informado pelo órgão.

O procurador Marcus Vinícius Gonçalves deu início ao processo, ressaltando que “é evidente” a violação dos direitos sociais relacionados à segurança no ambiente de trabalho. Para isso, foi determinada a expedição de ofício à Voepass, solicitando a apresentação das Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e dos contratos de trabalho dos quatro tripulantes envolvidos. O Departamento de Polícia Federal em Campinas também deverá fornecer dados iniciais sobre a investigação. Além disso, serão solicitadas atualizações à Força Aérea Brasileira (FAB) e à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) sobre o andamento das apurações.

O voo da aeronave ATR-72 partiu de Cascavel com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, e não deixou sobreviventes. As caixas-pretas do avião foram encaminhadas para Brasília, onde serão analisadas pela FAB, através do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). Os investigadores iniciaram os trabalhos preliminares, que incluem preparação, extração e degravação dos dados.

Até o fim da tarde de sábado (10), 50 dos 62 corpos haviam sido resgatados dos escombros. Durante o dia, 17 famílias das vítimas foram acolhidas no auditório do Instituto Oscar Freire, localizado próximo ao Instituto Médico Legal (IML) em São Paulo.

As autoridades estão concentradas na coordenação dos esforços de resgate e na assistência às famílias afetadas. A investigação do MPT buscará não apenas esclarecer as causas do acidente, mas também garantir que medidas sejam implementadas para evitar tragédias semelhantes no futuro.