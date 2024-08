Reprodução/redes sociais Avião caiu no condomínio residencial Recanto Florido, segundo a Prefeitura de Vinhedo

Os moradores do bairro Capela, em Vinhedo , afirmam que o avião que caiu na cidade do interior de São Paulo nesta sexta-feira (9) emitiu um barulho "terrível durante a queda". O acidente envolvendo a aeronave da companhia Voepass, antiga Passaredo, deixou 61 mortos.

De acordo com as informações da Folha de S.Paulo, um jovem, que teria ajudado a resgatar dois idosos que vivem na casa onde o avião ATR 72-500, afirma que foi uma cena terrível. Segundo ele, três corpos foram ejetados do avião e caíram no quintal da propriedade.

Ao jornal, a auxiliar de limpeza Rosana de Oliveira, de 43 anos, diz que ficou desesperada após ver a aeronave despencando. "Muito barulho em cima da minha casa, pensei que ia pousar um helicóptero em cima da minha laje. Quando olhei para o céu, vi o avião caindo igual um papel. Foi uma sensação desesperadora, comecei a gritar e pedir socorro. Ligamos para o Corpo de Bombeiros antes mesmo de cair".

Outro morador da cidade, Odair Simões, de 48 anos, completa que "não sabia para onde correr". "Ele estava em cima de mim. Na minha cabeça, ele ia cair aqui. Era um avião muito grande. Não tinha para onde correr, eu pensei que ia morrer. Sensação de impotência", disse.

Entenda o acidente

Um avião de passageiros caiu no início da tarde desta sexta-feira (9) na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP). A prefeitura da cidade confirmou, em nota, que não há sobreviventes.

A Voepass Linhas Aéreas, proprietária da aeronave, informou que o avião envolvido era um modelo turboélice ATR-72 , que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

Haviam 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo, conforme divulgado pela Voepass, totalizando 61 pessoas. Inicialmente, a empresa havia divulgado a informação de que 62 estariam a bordo.

A Polícia Militar informou a emissoras de televisão de Campinas que recebeu o chamado às 13h28, na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e enviou equipes ao local.

Logo que atingiu o solo, o avião registrou de duas a três explosões, de acordo com testemunhas que presenciaram a queda.

