Reprodução/redes sociais Avião caiu no condomínio residencial Recanto Florido, segundo a Prefeitura de Vinhedo

O avião que caiu em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira (9), teve uma queda de 4 km em menos de um minuto, de acordo com monitoramento de voo pela Flightradas. Embora ainda não seja claro, condições climáticas devem ter causado a queda fatal.

O avião estava a 5 mil metros (5km) de altura às 12h23. Às 13h21, a aeronave precisou fazer uma curva brusca e dados mostram que, em 13h22, estava a 1.250 metros de altitude. Depois que começou a cair, assumiu posição praticamente impossível de evitar queda mortal.

Avião cai em “parafuso chato”

Fernando Catalano, diretor do Departamento de Engenharia Aeronáutica do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo, explicou à Record News que o movimento atingido pelo avião na hora da queda era quase impossível de reverter.

O “parafuso chato”, ou estol, como chama o movimento da queda, mostra o avião caindo de modo quase vertical, rodando no próprio eixo enquanto desce - como um parafuso sendo apertado.

O professor explicou que esse é um evento bem raro de ocorrer com aeronaves - mas, depois que começa, é quase impossível reverter a posição. “O piloto deve ter tentado de tudo,” disse.

Gelo pode ser culpado de derrubar avião?

Um dos fatores que pode ter causado ou influenciado a queda do avião é uma falha no sistema anti-congelamento da aeronave.

Pela altitude e velocidade, não é difícil que se forme gelo no avião. O local mais provável é a asa - o que influencia diretamente na aerodinâmica, como explicou Roberto Peterka, especialista de aviação, ao Metrópoles.





“Ele veio numa perda de controle em voo. A hipótese provável é justamente a formação de gelo. O gelo acaba se formando nas asas e altera o perfil aerodinâmico, e aí a aeronave perde a sustentação e vem para o chão. Provavelmente, se ele tivesse mais altura, o gelo poderia descongelar, e ele adquirir as condições de voo normal".

O jornal informa ainda que o piloto do avião que caiu teria pedido à torre de comando para alterar sua altitude (era de 5 mil metros) por conta dos níveis de gelo, mas a solicitação foi negada.

