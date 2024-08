Reprodução/Youtube Presidente participou de cerimônia de lançamento da 'Fragata Tamandaré', em Itajaí.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas da queda de avião que aconteceu em Vinhedo , no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9).

De acordo com a TV Globo, a prefeitura da cidade confirmou que não há sobreviventes. Ao portal iG, o Corpo de Bombeiros afirmou que ainda não tem a confirmação dos óbitos.

Lula discursava na cerimônia de lançamento da 'Fragata Tamandaré', em Itajaí, Santa Catarina, e pediu para que todos ficassem de pé.

"Tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé, pra gente fazer um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião, na cidade de Vinhedo em São Paulo, com 58 passageiros e parece que 4 tripulantes, e parece que todos morreram, queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas", disse Lula.

Assista ao momento em que o presidente informa sobre o acidente:

Uma notícia muito triste. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. pic.twitter.com/eb47itDbe8 — Lula (@LulaOficial) August 9, 2024





Acidente

Um avião de passageiros caiu no início da tarde desta sexta-feira (9) na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP)

Haviam 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, conforme divulgado pela Voepass.

A Voepass Linhas Aéreas, proprietária da aeronave, informou que o avião envolvido era um modelo turboélice ATR-72, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp