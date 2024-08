Reprodução Passageiros ficam fora de avião da VoePass após atraso de Uber: 'Nascemos novamente'

Três passageiros ficaram de fora do avião da VoePass que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) após o atraso do carro de aplicativo. Na tarde desta sexta-feira (9), a aeronave modelo turboélice ATR-72 caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, vitimando 61 pessoas, entre tripulação e passageiros.

Izael de Souza Silva, José Felipe Araújo Lima e Enilton dos Santos da Silva estavam na cidade paranaense para trabalhar com estruturas metálicas em uma obra do setor de construção civil. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

De acordo com Izael, houve uma falha de comunicação entre a empresa contratante e o motorista encarregado pelo transporte do grupo. "Foi o destino! A impressão que dá é que não era a nossa hora", declarou.

O problema resultou no atraso dos passageiros, que ao chegarem no aeroporto, a aeronave da VoePass já estava de partida.

"Todos os passageiros que embarcaram já haviam despachado as malas e não conseguimos fazer o check-in a tempo. Nós ainda estávamos no aeroporto quando soubemos da queda. Nascemos novamente", lamentou.

SP: avião da VoePass cai em área residencial de Vinhedo





Acidente aéreo em Vinhedo

Uma aeronave modelo turboélice ATR-72, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), caiu na tarde desta sexta-feira (9). O avião pertencia à companhia Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo.

De acordo com as autoridades, havia 61 pessoas a bordo do avião, entre passageiros e tripulantes. A aeronave caiu no condomínio residencial Recanto Florido, atingindo o muro e a área externa de uma casa. Não há registro de vítimas no solo.