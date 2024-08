Reprodução Ratinho Jr prestou solidariedade às famílias das vítimas

O governado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), se pronunciou após a queda do voo 2283, da Voepass, nesta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo, em São Paulo, que deixou 61 mortos. Ele prestou solidariedade às famílias das vítimas e decretou três dias de luto no Estado.



O vernador estava em um encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Vitória, no Espírito Santo. Assim que soube do acidente, ele e os demais governadores suspenderam a reunião e deixaram o local.

No discurso, Ratinho Jr. afirma: "Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias".

Ele continua: "O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar".

Ratinho Jr. afirma que está a caminho do local do acidente, na cidade de Vinhedo, seguido acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também estava na reunião do Cosud.

Entenda o acidente

Um avião de passageiros caiu no início da tarde desta sexta-feira (9) na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP). A prefeitura da cidade confirmou, em nota, que não há sobreviventes.

A Voepass Linhas Aéreas, proprietária da aeronave, informou que o avião envolvido era um modelo turboélice ATR-72 , que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

Haviam 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo, conforme divulgado pela Voepass, totalizando 61 pessoas. Inicialmente, a empresa havia divulgado a informação de que 62 estariam a bordo.

A Polícia Militar informou a emissoras de televisão de Campinas que recebeu o chamado às 13h28, na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e enviou equipes ao local.

Logo que atingiu o solo, o avião registrou de duas a três explosões, de acordo com testemunhas que presenciaram a queda.

