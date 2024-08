Pedro Lopes/PortaliG Dario Pacheco, prefeito de Vinhedo, no local do acidente

*Com informações de Pedro Lopes



A prefeitura de Vinhedo (SP) decretou luto de três dias em memória das 62 vítimas da queda de um avião nesta sexta-feira (9). No local do acidente, o prefeito da cidade, Dario Pacheco, lamentou o ocorrido. "É uma tragédia, a população de Vinhedo está em pânico", definiu.

"Nunca tinha vivido uma situação como essa", disse ele. "Vinhedo é uma cidade tranquila, é rota de aviões, estamos acostumados com aviões", completou.

Dario, que é médico, disse que foi ao local do acidente com a intenção de ajudar. "Quando cheguei aqui, não tinha muito o que fazer. Infelizmente, não deu pra socorrer", disse. "O que nós podemos fazer agora é acolher os familiares que possivelmente poderão vir para cá".



O acidente vitimou 57 passageiros e quatro tripulantes que estavam a bordo da aeronave. Não houve vítimas em solo, embora o avião tenha caído sobre um condomínio residencial, enquanto se dirigia de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP).

A prefeitura de Vinhedo informa que "os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais".



Leia nota completa da prefeitura:

"Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com a queda da aeronave ATR da companhia VOEPASS nesta sexta-feira, 9 de agosto, por volta das 13h30 no Recanto Florido em Vinhedo, com a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do voo.

Os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

Desde o ocorrido, a Prefeitura de Vinhedo, por meio das secretarias de Saúde, Obras, Defesa Civil e Guarda Municipal, está no local oferecendo suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e aguardando a chegada dos órgãos da Aeronáutica, responsáveis pela investigação.

Os focos de incêndio e maiores riscos já foram controlados, o objetivo maior, desde o início, foi o de garantir a segurança de todos no local e o atendimento a possíveis vítimas, com a Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos e Hospital Galileo preparados para oferecer todo o suporte.

Assistentes sociais, membros da Defesa Civil e da equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano estão no local prestando apoio a toda vizinhança afetada.

A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas. Para ampliar o suporte, foi montada uma Central de Apoio às Famílias das Vítimas na sede do Programa Quero Vida que funcionará 24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3826-7899 na Guarda Civil de Vinhedo.

Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas".