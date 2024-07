Reprodução Família observa bebê

A mãe da pequena Isabela, bebê sequestrada por uma falsa pediatra na última terça-feira (23) no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em Minas Gerais, relatou o trauma que o episódio causou em sua família.

"A gente está muito transtornado. A gente não dorme. Meu esposo passou a noite inteira com ela no colo”, afirmou Natália em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. Ela e a bebê receberam alta na última sexta-feira (26).

Quem cometeu o crime foi a neurologista Cláudia Soares Alves, que usou nome e CPF falsos para entrar na unidade, alegando que iria cobrir a falta de uma funcionária. Dentro da unidade, mentiu novamente afirmando ser pediatra, e foi até a maternidade, onde se deparou com a família de Isabela.

“Ela perguntou pra todo mundo do quarto se estava precisando de alguma coisa, se estava tudo ok e tal. Minha menininha já estava com fome e ela não estava pegando o peito ainda. E aí eu aproveitei e falei: ‘não, se você puder trazer aquela fórmula, aquele leite lá no copinho.’ Foi a brecha que ela precisava!”, afirma Edison Ferreira Leandro Júnior, pai da bebê.

A médica levou a criança para uma sala, e lá a colocou em uma mochila. Trinta e oito minutos após chegar ao hospital, ela entrou em seu carro com a mochila e fugiu para a casa onde mora em Itumbiara, a 135 quilômetros do hospital de onde a criança foi levada.

O trajeto da sequestradora foi identificado graças a imagens e fotos das praças de pedágio, que também ajudaram na sua prisão.

A bebê foi encontrada 12 horas após o sequestro. Cláudia foi presa em flagrante. A polícia acredita que ela agiu sozinha e premeditou o crime.

Transtorno bipolar

A defesa de Cláudia Alves Soares disse ao Fantástico que 'irá demonstrar na justiça que a acusada é portadora de transtorno afetivo bipolar e que no momento dos fatos, se encontrava em crise psicótica, não tendo capacidade de discernir a natureza ilícita de suas atitudes".

Após o episódio, o hospital reforçou o protocolo de segurança, que agora realiza a revista dos funcionários.

Veja o momento do reencontro entre a família e a bebê

