Reprodução Falsa médica foi flagrada levando a criança em uma mochila





Claudia Soares Alves , 42, ficou conhecida por supostamente sequestrar um bebê em Uberlândia, Minas Gerais . Formada em medicina no Estado, tem registro no Conselho Federal de Medicina e atende como neurologista, além de dar aulas em duas universidades.

Foi presa na quarta, 24, um dia após sequestrar uma neném recém-nascida em Uberlândia. A criança foi resgatada e está bem.

Conheça mais sobre a médica:

Por que Claudia tentou roubar bebê?

Vladimir Rezende , advogado de Claudia, afirma que a tentativa de sequestro de uma bebê foi devido a um surto psicológico.

A média perdeu a mãe há alguns meses e, desde então, faz tratamento psiquiátrico e toma remédios controlados. A troca dos remédios teria levado ao ato:

"Com a alteração dos medicamentos, ela deu um surto, um surto psicótico. Tem um laudo clínico relatando toda a situação dela. Nossa defesa vai ser essa, porque realmente é o que aconteceu.”

Currículo de Claudia, médica que sequestrou bebê

Claudia se formou como médica em 2004 na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e fez residência na Universidade Federal de Uberlândia em 2007. Foi nessa instituição que aconteceu sequestro.

Em 2011, foi residente de neurologia na instituição da graduação. Ela também é mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de Goias e doutoranda em Ciências da saúde na UFU.

A partir de 13 de maio de 2024, foi chamada para dar aulas na UFU; ela também dá aulas na Universidade Estadual de Goiás (UEG) desde janeiro de 2019.

Demonstra, em trechos online, amor pela medicina e jornada acadêmica: "A medicina é uma montanha-russa de emoções! Tem os altos e baixos, os desafios e as vitórias, mas uma coisa é certa: eu amo o que faço."

Caso da bebê sequestrada

Uma bebê nasceu no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) nesta terça, 23, por volta das 20h. às 23h20, Claudia chegou ao local, munida de um crachá institucional, e se passou como pediatra.

Claudia entrou no quarto do casal e chegou a conversar com o casal, como contou o pai da neném: “Ela era muito bem articulada. Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois, eu vi que a minha menina não voltava, e aí percebemos que ela tinha sido levada.”

Ela colocou a criança em uma mochila para sair. Foram até o carro, onde a médica tinha roupas e outros acessórios de bebê.

O que o hospital disse sobre sequestro?

O hospital confirmou que a médica dá aulas na UFU, mas não informou se ela também atuava no hospital. Confira nota oficial da instituição de saúde:

O HC-UFU informa que por volta da meia noite uma mulher trajada como profissional de saúde, portando crachá institucional, entrou na maternidade e evadiu com um bebê recém-nascido do sexo feminino.

Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação.

O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso.

Compra de roupinhas de bebê

A mulher afirmou que o sequestro foi por uma doença, pela qual toma remédios. A polícia, como informou Anderson Pelágio, delegado, pensa em possível surto:

“Ela comprou vários apetrechos para a bebê, como, fralda e carrinho, o que dá informações de que ela premeditava os fatos. Ela não demonstrou motivação ou se iria ficar, registra a bebê no nome dela ou passar para uma terceira pessoa.”

Pais estão aliviados

O pai da criança deu uma entrevista à TV Anhanguera e contou sobre caso, adicionando como foi “um alívio só de ver minha filha novamente. Não tem preço que pague. Que a justiça seja feita, que essa mulher fique realmente presa e não aconteça com ninguém."