Uma mãe que teve sua bebê sequestrada por uma médica do hospital que deu à luz reencontrou-se com a filha algumas horas depois do ocorrido.

Um vídeo (abaixo) mostra a mulher emocionada ao lado do pai da criança, que não apresentava ferimentos.

A menina foi levada do quarto por Claudia Soares Alves , neurologista e professora da instituição. Ela fingiu ser pediatra e disse que levaria a neném para tomar leite - mas a colocou em uma mochila e fugiu.

O caso aconteceu em Uberlândia, cidade de Minas Gerais; Claudia foi presa em Goiás nesta quarta, 24. Ela tinha roupas e acessórios de bebês.

A médica deixou a criança com uma funcionária em uma clínica de saúde em Itumbiara, Goiás. Ela foi resgatada lá.

Como foi sequestro?

Claudia dá aulas na Universidade Federal de Uberlândia; o sequestro foi no Hospital da instituição. Munida de crachá, conseguiu entrar sem levantar suspeitas.

Ela conversou com funcionários e seguranças, perguntando sobre a maternidade, e foi levada ao local. Ela encontrou a bebê com os dois pais no quarto.

“ Enganou todo mundo desde os guardas aqui até lá dentro. Ela pegou a menina, falou que ia dar um leite e a gente deixou, estávamos confortáveis ali dentro e confiamos quando a mulher saiu com a menina foi embora”, contou o pai à TV Integração.