reprodução/pf Polícia Federal no Aeroporto de São Paulo

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (26), dois brasileiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, de voo de deportados dos Estados Unidos. As informações são da PF.

Segundo o comunicado da PF, ambos eram procurados internacionalmente. Um dos foragidos era procurado por cometer o crime de roubo na cidade de Indaiatuba (SP), em fevereiro de 2014. O outro é suspeito de tentativa de homicídio, crime que teria cometido em Curitiba (PR), em fevereiro de 2023.

"Os dois deportados foram detidos em solo estadunidense pela ERO/ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement, autoridade de imigração dos EUA, e presos pela Polícia Federal ao desembarcarem em território brasileiro. Após exame de corpo de delito, os presos foram conduzidos para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça", informou a nota da PF.

