O médico brasileiro Charles Sá, que se envolveu em um acidente de trânsito durante um Safari na Namíbia na terça-feira (18), diz que se sente "destruído" após o ocorrido, que deixou nove vítimas - entre elas a sua esposa, a médica potiguar Natale Gontijo.

O médico, que foi o único sobrevivente do acidente, comentou sobre o ocorrido na publicação de um amigo. Ele conta que não tem muitas memórias da colisão, pois desmaiou.

"Estou aqui vivo, com uma pequena fratura na coluna aguardando as autoridades locais. Não entendi ainda o porquê fiquei vivo, mas Deus deve estar com alguns planos para mim. Este acidente aconteceu no nosso deslocamento na rodovia. Aqui é mão inglesa. Na batida, fique desacordado, não lembro de muita coisa", conta o médico.

Sá ressaltou que nunca havia se envolvido em um acidente de carro antes. "Esta foi a primeira vez", conta, afirmando que o teste do bafômetro feito com ele teve resultado negativo.

"Natale ainda saiu viva e morreu no hospital. Infelizmente, estou destruído e não estou me importando com muita coisa. Perdi o amor da minha vida. Não sei como será meu amanhã", declarou.

Por fim, o médico agradeceu pelas orações e "boas energias" enviadas por amigos.

Médico não pode ser considerado preso, diz embaixada

No sábado, o jornal "The Namibian" publicou que Sá havia sido preso acusado de homicídio culposo e condução imprudente por seu envolvimento no acidente. Entretanto, a embaixada do Brasil em Windhoek, capital da Namíbia, informou que ele não pode ser considerado preso.

"Ele não está encarcerado e nem condenado. Está apenas aguardando sua audiência preliminar sob vigilância das autoridades policiais, por se tratar de um estrangeiro", disse a embaixada em nota.

Segundo a embaixada, o médico segue hospitalizado na cidade de Otjiwarongo e que "ainda não há processo judicial formalizado contra ele".

"A audiência provavelmente será nesta semana, a depender da condição médica dele. Ele não corre risco de vida, mas ainda possui necessidade de acompanhamento médico", destaca a nota.

A embaixada também afirma, na nota, que o corpo de Natale foi recebido na capital na sexta (21) e passou por perícia médica, sem "previsão do prazo para liberação do corpo".

