Reprodução/Instagram Charles de Sá ao lado de Natale durante viagem pela Africa

O médico brasileiro Charles de Sá foi o único brasileiro a sobreviver a um acidente entre carros num safari na Namíbia , na África , nesta terça-feira (18). A esposa do profissional potiguar, a cirurgiã plástica Natale Gontijo, esteve entre as oito vítimas fatais.

Segundo a imprensa local, o carro em que Charles e Natale estavam bateu de frente com outro veículo que tinha sete pessoas. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

De acordo com o irmão de Charles, o dentista Ricardo de Sá, o casal estava fazendo uma viagem pela África e planejava conhecer vários países do continente. "Eles tinham acabado de chegar. Estavam com mais ou menos três dias de viagem", disse o irmão.

Nas redes sociais, Charles havia postado um texto demonstrando expectativa pela viagem. Esta foi a última publicação no Instagram.

"Vamos cruzar a África em Suv 4x4. Só nós dois. Sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras (...) Muito feliz de poder realizar este sonho antigo", escreveu.

Segundo Ricardo Sá, o corpo de Natale será levado para a Embaixada brasileira enquanto todos os trâmites são aguardados para o traslado.

