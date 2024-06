Reprodução Médico fez publicação sobre viagem dois dias antes do acidente

O médico brasileiro Charles Sá, único sobrevivente de um acidente de trânsito na Namíbia na terça-feira (18), foi preso pelas autoridades locais acusado de homicídio culposo e condução imprudente. A informação foi divulgada pela porta-voz da polícia da Namíbia, Kauna Shikwambi, ao jornal local The Namibian.

O acidente deixou nove mortos, entre eles, a médica potiguar Natale Gotijo, esposa de Charles Sá.

Segundo o jornal, Sá deverá se apresentar num tribunal no dia 27 deste mês. Hoje, ele está sob guarda policial em um hospital de Otjiwarongo.

Entenda

De acordo com a inspetora de policiamento comunitário Maureen Mbeha, o casal tentou ultrapassar um carro e colidiu com outro veículo, que vinha na pista contrária. Todas as pessoas que estavam no outro carro morreram.

Segundo o irmão de Charles, o dentista Ricardo de Sá, o casal estava fazendo uma viagem pela África e planejava conhecer vários países do continente. "Eles tinham acabado de chegar. Estavam com mais ou menos três dias de viagem", disse o irmão.

Nas redes sociais, Charles havia postado um texto demonstrando expectativa pela viagem. Esta foi a última publicação no Instagram.

"Vamos cruzar a África em Suv 4x4. Só nós dois. Sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras (...) Muito feliz de poder realizar este sonho antigo", escreveu.

Conforme informações do jornal O Globo, o Itamaraty afirma que acompanha o caso desde que foi notificado.

"A Embaixada determinou o deslocamento imediato de funcionário do posto para a cidade de Otjiwarongo, perto de onde ocorreu o acidente. A Embaixada permanece em contato permanente com as autoridades locais e com os familiares dos brasileiros, a fim de prestar a assistência consular devida de forma mais eficiente", pontuaram em nota.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp