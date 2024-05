Reprodução: redes sociais/PMPR Mulher diz ter jogado o ácido por ciúmes de Isabelly

A mulher suspeita de jogar soda cáustica em Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos , não demonstrou arrependimento em depoimento na Polícia Civil, segundo a delegada Caroline Fernandes, que investiga o caso.

O crime aconteceu em Jacarezinho, no Paraná, na última quarta-feira (22). A suspeita, de 22 anos, foi encontrada na sexta-feira (24) em um pátio de hotel. Segundo a Polícia Militar, ela mesma acionou os agentes para falar que estava sendo perseguida por quatro homens, mas não soube explicar o motivo. Ao ser questionada por que estaria escondida, admitiu o crime.

Segundo a delegada Caroline, a mulher confessou o crime e também “não manifestou arrependimento” quando foi ouvida pela polícia. A suspeita está presa preventivamente.

Motivo do crime

A suspeita ainda admitiu que jogou a soda cáustica em Isabelly por ciúmes. Segundo ela, a vítima tinha um relacionamento com o seu atual namorado.

A mulher disse à polícia que comprou o produto em um supermercado da cidade 15 dias antes. A soda cáustica é uma substância corrosiva e tóxica e utilizada em produtos de limpeza doméstica. Se ingerida, pode causar complicações ao sistema digestivo, e até à morte em casos extremos.

Após jogar o ácido em Isabelly, uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo molhados que podem ter sido usados no crime.

Segundo a Polícia Científica, o material para perícia deve chegar nesta segunda-feira (27) ao laboratório de Química Forense, em Curitiba.

O caso

Imagens da câmera de segurança mostram Isabelly pedindo ajuda para pessoas na rua após ser atingida pelo ácido na quarta-feira (22). O barbeiro Décio Silva foi quem levou a jovem para o hospital.

"Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse Décio em entrevista à RPC.

Na quinta-feira (23), a Polícia Civil divulgou as imagens para ajudar na identificação de quem teria cometido o crime, segundo a delegada Caroline Fernandes.

"Uma pessoa disfarçada com uma peruca loira e roupa preta foi ao encontro da vítima e arremessou contra sua face e sua boca alguma substância corrosiva, que lhe causou ferimento grave. Essa pessoa suspeita esteve em vários locais da cidade até chegar até onde ela arremessou essa substancia corrosiva", disse a delegada ao O Globo.

Estado de saúde

A vítima teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. Segundo a polícia, ela chegou a ingerir a substância, o que agravou o quadro de saúde.

Isabelly segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) de Londrina. No sábado, a unidade de saúde afirmou que ela havia tido uma melhora no quadro clínico, que está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.

Segundo a mãe da jovem, a soda cáustica não afetou os olhos e também não prejudicou a fala da filha.

