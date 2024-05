Montagem iG / Imagens: arquivo pessoal e reprodução redes sociais Jovem apresentou melhora no quadro de saúde após ataque da última quarta (22)

A jovem de 23 anos que sofreu um ataque com soda cáustica em uma rua de Jacarezinho, no Paraná, apresentou uma melhora no quadro clínico, segundo o Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde ela está internada desde o dia do episódio, que aconteceu na última quarta-feira (22).

Na ocasião, Isabelly Aparecida Ferreira Moro foi atingida por soda cáustica por uma mulher de 22 anos, sofrendo queimaduras no rosto, no peito e na boca. Segundo a polícia, ela chegou a ingerir a substância, o que agravou o quadro de saúde.

De acordo com a RPC , afiliada da TV Globo na região, a vítima segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. A mãe da jovem ainda informou que a substância não chegou a atingir os olhos dela e não afetou sua fala, dessa forma, ela está conseguindo se comunicar.

Também conhecida como hidróxido de sódio, a soda cáustica é utilizada em produtos de limpeza e é uma substância altamente tóxica e corrosiva. Em caso de ingestão, pode causar danos ao sistema digestivo e levar a complicações graves, podendo até mesmo causar a morte.

A mulher de 22 anos que confessou o crime à polícia disse ter jogado uma mistura de soda cáustica e água contra Isabelly. A investigada foi detida nessa sexta (24) e afirmou ter cometido o crime movida por ciúmes, além de dizer que a vítima a "encarava com deboche".

A suspeita, de acordo com a delegada Caroline Fernandes, responsável pelo caso, disse ter comprado o produto usado no crime em um supermercado da cidade 15 dias antes do ocorrido.

O caso

Imagens de câmeras de segurança mostram Isabelly pedindo ajuda para pessoas que passavam na rua após ter sido atingida pelo produto. O barbeiro Décio Silva foi quem ajudou a jovem e a levou para o hospital.

"Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse Décio em entrevista à RPC .

Ela foi atingida enquanto voltava da academia por uma pessoa até então desconhecida e que usava peruca na hora do crime.

