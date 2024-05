Reprodução/redes sociais Jovem foi atingida por ácido em Jacarezinho, no Paraná

Uma jovem ficou em estado grave após ser atingida por ácido numa rua de Jacarezinho , cidade localizada a 385 km de Curitiba , no Paraná . Identificada como Isabelly Aparecida Ferreira Moro , de 23 anos, a vítima foi atacada por uma pessoa desconhecida enquanto voltava da academia, nesta quarta-feira (22). Imagens divulgadas por câmeras de segurança mostra a mulher pedindo ajuda.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) , a jovem sofreu queimaduras no rosto, no peito e na boca. Para piorar, Isabelly engoliu uma parte da substância, agravando seu quadro de saúde. Após ser levada ao hospital da região, ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina (HU) .

Assista ao vídeo abaixo:

🚨VEJA: Uma jovem fica em estado grave após ser atacada com ácido enquanto retornava da academia no Paraná pic.twitter.com/vXndbs4Xhl — coluna.mundial (@colunamundial) May 23, 2024





O barbeiro Décio Silva foi o responsável por levar a vítima até o hospital. "Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se deus quiser ela vai sair dessa", disse, em entrevista ao G1.

Segundo a PM, o suspeito utilizava uma peruca e ainda não foi identificado. "Câmeras de vigilância estão sendo checadas. O agressor usava uma peruca. Por ora, não há suspeitos", declarou o delegado Tristão Borborema, também ao G1.

