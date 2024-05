Reprodução: redes sociais/PMPR Mulher diz ter jogado o ácido por ciúmes de Isabelly com o ex-marido

Uma mulher suspeita de jogar ácido na jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro , de 23 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira (24), segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR). A vítima está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

Os policiais encontraram a mulher no pátio de um hotel . Segundo ela, Isabelly tinha um relacionamento com seu ex-marido, que está preso. Por ciúmes, ela jogou o ácido na jovem.

A suspeita foi abordada às 5h desta sexta e não teve seu nome divulgado.

Segundo a PM, ela mesma acionou a polícia para falar que estava sendo perseguida por quatro homens, mas não soube explicar o motivo. Ao ser confrontada do porquê estaria escondida, admitiu o crime.

O delegado Tristão Borborema afirmou à RPC, afiliada da TV Globo em Curitiba, que a investigação deve ser encerrada ainda nesta sexta-feira (24).

O caso

Imagens da câmera de segurança mostram Isabelly pedindo ajuda para pessoas na rua após ser atingida pelo ácido na quarta-feira (22). O barbeiro Décio Silva foi quem ajudou a jovem e a levou para o hospital.

"Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse Décio em entrevista à RPC.

O caso aconteceu em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. Segundo a polícia, ela chegou a ingerir a substância, o que agravou o quadro de saúde.

