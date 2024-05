Reprodução Sacola encontrada com copo e local do crime

Presa por atacar uma jovem de 23 anos em uma rua do Paraná, a mulher de 22 anos que confessou o crime à polícia disse ter jogado uma mistura de soda cáustica e água contra Isabelly Aparecida Ferreira Moro na última quarta-feira (22). A investigada foi detida nessa sexta (24) e afirmou ter cometido o crime movida por ciúmes, além de dizer que a vítima a "encarava com deboche".

Isabelly está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) de Londrina após ter sido atingida pela substância em uma rua de Jacarezinho, enquanto ia para a academia. Ela sofreu queimaduras no rosto, peito e boca.

A suspeita, de acordo com a delegada Caroline Fernandes, responsável pelo caso, disse ter comprado o produto usado no crime em um supermercado da cidade 15 dias antes do ocorrido.

Também conhecida como hidróxido de sódio, a soda cáustica é utilizada em produtos de limpeza e é uma substância altamente tóxica e corrosiva. Em caso de ingestão, pode causar danos ao sistema digestivo e levar a complicações graves, podendo até mesmo causar a morte. Segundo a polícia, Isabelly chegou a ingerir um pouco da substância, o que agravou seu quadro de saúde.

Uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo molhados na rua após o ataque na última quarta. O material ainda não foi analisado, mas deve ser levado para o laboratório de Química Forense em Curitiba, conforme informou a Polícia Científica. Após a perícia, os investigadores conseguirão confirmar a substância usada pela mulher no ataque.

Presa nessa sexta (24), mulher confessou ter atacado jovem com ácido em rua do Paraná

Ao confessar o crime em interrogatório, a investigada disse ter se desfeito das roupas usadas no episódio em um matagal.

“Ela não manifesta arrependimento. Pedimos a prisão à Justiça, que expediu o mandado. Foi um crime planejado. Disse que queria dar um susto na vítima”, disse a delegada ao g1 .

O atual companheiro da suspeita e ex-namorado de Isabelly também será ouvido na investigação. Segundo a Polícia Civil, a mulher deve responder pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, emboscada, meio cruel e feminicídio.

O caso

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima pedindo ajuda para pessoas que passavam na rua após ter sido atingida pelo ácido na quarta-feira. O barbeiro Décio Silva foi quem ajudou a jovem e a levou para o hospital.

"Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse Décio em entrevista à RPC .

O caso aconteceu em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Ela havia sido atingida por uma pessoa até então desconhecida e que usava peruca na hora do crime.

