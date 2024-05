Gilvan Rocha Rio Grande do Sul vive estado de calamidade pública





Nesta segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros anunciou uma descoberta trágica na cidade de Roca Sales (RS), onde cinco corpos foram encontrados abraçados em uma casa soterrada.

As vítimas, pertencentes à mesma família, perderam a vida após o deslizamento do imóvel. Uma das vítimas era uma menina de apenas 13 anos. O desastre faz parte do cenário causado pelas enchentes no Vale do Taquari, que já totaliza 20 óbitos apenas nessa região.

A situação é alarmante em todo o estado do Rio Grande do Sul, conforme relatado pela Defesa Civil. Até o momento, os registros apontam para 83 mortes, 276 feridos, 111 desaparecidos, 141,3 mil desalojados e 19,3 mil desabrigados devido às tempestades que assolam a região desde a semana passada.

Para lidar com a dimensão do desastre, parte dos corpos foi encaminhada ao Departamento Médico-Legal em Lajeado.

Diante da magnitude da tragédia, autoridades nacionais também estão envolvidas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou ao estado acompanhado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para se encontrar com o governador Eduardo Leite (PSDB-RS).

Lula anunciou a criação de um orçamento de guerra destinado à recuperação do Rio Grande do Sul, que se encontra em estado de calamidade. Esse estado de calamidade possibilita o acesso a recursos federais para trabalhos de defesa civil, incluindo assistência humanitária e reconstrução de infraestruturas danificadas.

A situação afeta a população gaúcha, com mais de 341 cidades atingidas pelas inundações, o que representa mais da metade do estado. Muitos moradores estão sem acesso a água potável, energia elétrica e outros serviços básicos.

O cenário meteorológico também preocupa, com previsão de novas chuvas ao longo da semana, mantendo todos em alerta. O Rio Guaíba, em Porto Alegre, está 2,30 metros acima da cota de inundação, agravando ainda mais a situação na capital e região metropolitana.

