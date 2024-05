Gilvan Rocha/Agência Brasil - 03/05/2024 Rio Guaíba após chuvas intensas em Porto Alegre

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, está quase 2,30 metros acima da cota de inundação. Em medição realizada às 12h desta segunda-feira (6), o patamar estava em 5,27 m. Mais cedo, às 09h, a medição estava em 5,29 m. O limite para inundação é de 3 metros. A elevação ocorre por conta das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril .

Na sexta-feira (3), os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos revelaram que o rio Guaíba alcançou o maior nível de elevação já registrado em toda a história do estado.

A água atingiu a marca de 4,77 metros, superando as cheias históricas de 1941, quando o nível chegou a 4,76 metros. Essa elevação representa uma ameaça de rompimento dos diques de proteção em Porto Alegre. Até o momento, o maior nível já atingido pelo Rio Guaíba foi de 5,33 m, na manhã de domingo (5).

Reprodução: Defesa Civil Níveis rio Guaíba, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (6)





Último boletim

Os temporais que atingem o estado gaúcho causaram 83 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta segunda-feira (6).

O número de feridos é de 291. Já a quantidade de desaparecidos é de 111.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 129,2 mil pessoas desalojadas, além de 20 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 364 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 873 mil pessoas.

Ainda, há quatro óbitos em investigação. Um em Caxias do Sul, um em Pinhal Grande, um em Santa Maria e outro em Três Coroas.





Previsão do tempo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta vermelho para fortes chuvas no extremo sul do estado até às 20h desta segunda-feira (6). O órgão comunica que há risco de alagamentos, vento forte, descargas elétricas e queda de granizo.

A área de risco envolve as cidades de Bagé, Pelotas, Rio Grande e Santana do Livramento.

"Durante as chuvas, fique em segurança. Retire eletroeletrônicos da tomada durante os temporais, e feche bem portas e janelas. Caso seja surpreendido pelo tempo severo, busque abrigo, e não atravesse alagamentos a pé ou, mesmo, de carro", orienta a Defesa Civil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Porto Alegre terá uma trégua nesta segunda-feira (6). Novas tempestades são esperadas a partir de terça-feira, com previsão de chuva também para quarta-feira em áreas já afetadas pelos temporais.

Ainda, o avanço de uma nova frente fria pode dificultar os resgates, alerta o Climatempo, aumentando o risco de hipotermia entre os ilhados, conforme destacado pelo Exército, responsável pelas operações de busca e resgate.

A partir de quinta-feira (9), uma área de alta pressão deve reduzir a formação de nuvens carregadas sobre as regiões Sul, Central e Fronteira Oeste do estado, trazendo alguma melhora nas condições climáticas.

