Reprodução/X Lula se encontrou com Eduardo Leite no RS





Em meio à crise desencadeada pelas tempestades que assolam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em Santa Maria (RS) nesta quinta-feira (2) que tomará ações para salvar vidas.

Após uma reunião com o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) para discutir os impactos da situação, o petista afirmou que o governo federal não permitirá a falta de recursos para diminuir os prejuízos causados pela calamidade.

O compromisso do governo federal em auxiliar o estado foi reforçado por Lula durante o encontro com o governador. "O governo federal estará 100% à disposição do estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender com material humano, com trabalho, eficiência e com recurso", afirmou o presidente.

As medidas iniciais visam a criação de ações conjuntas entre o governo federal e estadual para resgatar pessoas feridas e isoladas pelas tempestades.

Em seguida, será realizada uma avaliação dos prejuízos para direcionar os recursos necessários à reconstrução do estado. Lula destacou a importância de unir esforços para superar esse momento.

Eduardo Leite, por sua vez, elogiou a postura do presidente e dos ministros diante da tragédia, classificando-a como o "pior desastre climático" já enfrentado pelo Rio Grande do Sul.

“Neste momento, o presidente já garantiu, e eu tenho plena confiança, que não faltarão recursos do governo federal para nos atender. E não faltará também por parte do governo estadual”, declarou o governador.

Mais cedo, o governo do Rio Grande do Sul já havia decretado estado de calamidade .



Até o momento, 13 mortes foram confirmadas, enquanto outras 21 pessoas estão desaparecidas. Ao todo, 147 cidades estão sofrendo com os impactos das chuvas e quase 10 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp