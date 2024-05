Reprodução: Fraport Sala de espera do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, alagada

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou segunda-feira (6), que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre , permanecerá fechado por tempo indeterminado. No entanto, a Fraport, empresa que administra o local, estipulou que até o dia 30 de maio as operações sejam reestabelecidas.

"Para cumprir a legislação aeroportuária, hoje (6/5), foi emitido um NOTAM (Notice to Airman) com data final em 30/5, que se trata de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas. Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações", disse a Fraport, através de nota.

O aeroporto está fechado deste a última sexta-feira (3) devido ao aumento do nível do rio Guaíba, que subiu 5 metros e transbordou , causando a inundação de grande parte de Porto Alegre.

Veja as fotos do local:





Novas rotas

A Abear orienta que os passageiros que tiveram o voo cancelado entrem em contato com a companhia aérea para a remarcação ou reembolso.

A associação informa ainda que os aeroportos das cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo seguem em operação, no entanto, podem ser impactados pelas condições meteorológicas no estado.

"A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informa que o Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) está fechado por tempo indeterminado, com todas as operações suspensas, de acordo com a concessionária Fraport. Não há previsão de retomada. Para a segurança de todos, o terminal de passageiros está fechado.

As associadas ABEAR cancelaram os voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso. Os passageiros devem entrar em contato com a companhia aérea para remarcação ou reembolso dos bilhetes com origem e/ou destino para a capital gaúcha.

Os aeroportos das cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no estado".

Rio Grande do Sul em colapso

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 83 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 12h30 desta segunda-feira (6).



O número de feridos é de 291. Já a quantidade de desaparecidos é de 111.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 129,2 mil pessoas desalojadas, além de 20 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 364 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 873 mil pessoas.



Ainda, a Defesa Civil informa que há quatro óbitos em investigação. Um em Caxias do Sul, um em Pinhal Grande, um em Santa Maria e outro em Três Coroas.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.