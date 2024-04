Divulgação/Assessoria de Comunicação de Paverama Segunda vítima foi identificada nesta manhã

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul já causam danos a 65 cidades, segundo a Defesa Civil. Até o momento, as autoridades registraram duas mortes, de um motorista e de um passageiro encontrados mortos após o carro em que estavam ter sido arrastado pela força da água durante uma enchente na cidade de Paverama, no Vale do Taquari.



Uma das vítimas, que estava dirigindo, foi identificada como Delmar Waldomiro Sander, de 69 anos. A segunda vítima, encontrada na manhã desta terça-feira (30), ainda não foi identificada.

Os temporais começaram na segunda-feira (29) e têm provocado danos a imóveis e elevação no nível dos rios e arroios, fazendo com que muitas pessoas fiquem desabrigadas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, há 127 pessoas em abrigos públicos (desabrigadas) e outras 107 desalojadas (que saíram de casa e procuraram abrigo em casas de parentes e amigos).

Veja cidades mais afetadas:

Santa Cruz do Sul, a 150 km de Porto Alegre: 50 famílias tiveram que deixar suas casas devido ao aumento do nível de um rio.

Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre: Um arroio transbordou por causa da chuva, resultando no resgate de 15 famílias pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Parobé, também na Região Metropolitana de Porto Alegre: Dezessete pessoas estão desalojadas.

Arroio Grande, no Sul do estado: Cinco famílias precisaram ser retiradas de suas casas devido ao aumento do nível de um arroio, totalizando 18 pessoas desalojadas.

Quaraí, na Região da Fronteira Oeste: Doze pessoas estão desalojadas, enquanto outras quatro foram encaminhadas para abrigos públicos.

Estância Velha: Cinco casas foram alagadas, forçando as famílias a saírem de suas residências.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou que a região de Faxinal do Soturno, no Centro do RS, teve o maior volume de chuva nas últimas 24 horas: 226,2 milímetros.

Quanto à rajada de vento mais forte, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 87 km/h em Soledade, no Norte do Rio Grande do Sul.

Danos a imóveis

Pelotas, na Região Sul do RS: Parte de uma casa desabou sobre uma pessoa, que precisou ser resgatada dos escombros. Não houve ferimentos graves.

Bom Jesus, na Serra: Trinta imóveis foram danificados pelo vento, resultando na distribuição de lonas para a população.

Santa Cruz do Sul, a 152 km de Porto Alegre: 570 casas foram danificadas.

Mato Leitão, a 137 km de Porto Alegre: Nove imóveis foram destelhados devido à força do vento.

Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre: Cinco imóveis foram destelhados.

São Leopoldo, na mesma região: Trinta imóveis ficaram sem telhado.

Cidades que sofreram prejuízos



Arroio Grande

Bom Jesus

Boqueirão do Leão

Barão de Cotegipe

Campinas do Sul

Cruzaltense

Cachoeirinha

Erechim

Estância Velha

Erval Seco

Guaíba

Guaporé

Mato Leitão

Monte Alegre dos Campos

Montenegro

Mariano Moro

Novo Hamburgo

Parobé

Porto Alegre

Pelotas

Quaraí

Santa Cruz do Sul

São Martinho da Serra

São Leopoldo

Três Arroios

Venâncio Aires

Vera Cruz

Estradas interditadas

Segundo a Defesa Civil estadual e a Polícia Rodoviária Federal, a tempestade também provocou estragos em rodovias. Veja a lista:

Rodovias estaduais

Com alterações:

ERS 130, KM 37/ Venâncio Aires - Bloqueio total, erosão da pista.

ERS 431, KM 22/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, ponte cedeu.

ERS 421, KM 18/Forquetinha - Bloqueio total, água sobre a pista.

RSC 153, KM 303/ Santa Cruz do Sul - Bloqueio total, deslizamento de terra.

ERS 129, KM 78/ Encantado - Bloqueio total, deslizamento de terra.

ERS 129, KM 66/ Acesso a Roca Sales - Bloqueio total, água sobre a pista.

ERS 130, KM 94/ Encantado - Bloqueio total, queda de barreira.

ERS 511, KM 04/ Arroio Grande - Bloqueio total, pista submersa.

RSC 287, KM 135/ Candelária - Bloqueio total, pista submersa.

RSC 453, KM 75/ Boa Vista do Sul - Bloqueio total, queda de barreira.

ERS 348, KM 37/ Faxinal do Soturno - Bloqueio total, queda da cabeceira da ponte.

Bloqueio parcial:

ERS 420, KM 29/ Aratiba - Bloqueio parcial, pista cedeu.

ERS 491, KM 05/ Marcelino Ramos - Bloqueio parcial, DAER liberou em meia pista.

ERS 431, KM 25/ São Valentim do Sul - Bloqueio parcial, a pista cedeu devido erosão.

VRS 826, KM 11/ Alto Feliz - Bloqueio parcial, erosão do asfalto e queda de barreira.

ERS 122, KM 36/ Bom Princípio - Bloqueio parcial, pista submersa.

Rodovias Federais

BR 116 entre km 175 e km 181 - Bloqueio total em Nova Petrópolis - Devido às chuvas torrenciais das últimas 24 horas, a equipe de obras optou por bloquear a rodovia BR-116 em ambos os sentidos, sem previsão de normalização.

BR 386 km 304 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total no sentido POA x INT.

BR 386 km 307 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total nos dois sentidos.

BR 386 km 311 - em Marques de Souza - queda de barreira com bloqueio total no sentido INT x POA - Trânsito em sistema de “pare e siga” pela pista contrária.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp