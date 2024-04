Lenio Cidreira/Liberdade News Acidente na BR-101 na Bahia





A polícia divulgou o nome de oito pessoas que morrem após um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (11) na BR-101, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. A nona vítima não teve seu nome revelado. O caso envolveu um ônibus turístico que tombou na rodovia e deixou outras 23 pessoas feridas.

O Departamento de Polícia Técnica revelou os nomes das oito das nove vítimas fatais identificadas até o momento: Cléa da Conceição Faria, Conceição Maria dos Santos Rangel, Glória Regina do Nascimento Cunha, Irapuã de Azevedo, Maria José Nicomedes Sinfrônio, Regina Maura Feitosa, Valter Nery e Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 4h30 quando o ônibus, que transportava 34 passageiros, saiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro. Os dois motoristas do veículo não ficaram feridos no incidente.

As 23 pessoas feridas foram prontamente socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao hospital municipal de Teixeira de Freitas para receberem os cuidados médicos necessários.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, tanto pela Polícia Rodoviária Federal quanto pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram que o motorista do ônibus teria sido atrapalhado pelo farol de um caminhão, porém, as autoridades ainda não confirmaram se essa foi a causa direta do tombamento do veículo.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) confirmou que o ônibus envolvido no acidente estava com todos os documentos regularizados.





A empresa responsável pelo transporte, a RM Turismo, afirmou que tem prestado todo o suporte aos envolvidos e que já se colocou à disposição para apresentar informações que possam auxiliar as investigações das autoridades.

"Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as nossas viagens, é nossa prioridade. Que Deus abençoe e conforte a todos", declarou a empresa em nota.

