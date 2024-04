Câmara dos Deputados Deputado federal Luciano Bivar





Nesta quinta-feira (11), o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu autorização para a abertura de um inquérito que visa investigar o deputado federal e ex-presidente do União Brasil, Luciano Bivar, por suspeitas de ameaça ao novo presidente do partido, Antônio Rueda. A decisão foi tomada após um pedido da Procuradoria-Geral da República.

A investigação tem como base as alegações de Antônio Rueda, que afirma ter sido ameaçado de morte por Luciano Bivar, além de ameaças direcionadas a um familiar dele no final de fevereiro.

As supostas ameaças estão relacionadas a uma disputa interna no União Brasil, partido resultado da fusão entre o antigo DEM e o PSL.

Em meio às acusações, Rueda fez uma representação criminal contra Bivar, que possui foro privilegiado, tornando necessário o encaminhamento do caso ao Supremo Tribunal Federal.

Os advogados de Rueda também solicitaram a investigação de Bivar por possível envolvimento no incêndio que destruiu dois imóveis da família do novo presidente do partido, localizados em Pernambuco.

Luciano Bivar nega veementemente as acusações feitas contra ele. Ele foi eleito presidente do União Brasil em outubro de 2021 e assumiu o cargo no início de 2022.





Porém, devido às acusações que enfrenta, foi afastado do cargo, permitindo que Antônio Rueda, eleito em fevereiro deste ano, assumisse o posto mais cedo do que o previsto.

Atualmente, o União Brasil conta com 59 deputados federais, sendo a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados. Além disso, possui sete senadores e três ministros no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de contar com um Fundo Partidário bilionário para as eleições de 2024.

