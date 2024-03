Marinha do Brasil/Agência Marinha de Notícias Submarino Tonelero (S42)

A cerimônia de batismo e lançamento ao mar do submarino Tonelero, da Marinha brasileira, ocorre nesta quarta-feira (27). A primeira-dama Janja será a madrinha da embarcação, respeitando uma tradição da atividade naval.

A solenidade acontece em Itaguaí, no Rio de Janeiro, com a presença de Lula (PT) e do presidente da França, Emmanuel Macron.

O batismo celebra a construção do terceiro submarino de propulsão diesel-elétrica (S-BR) no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), parceria entre Brasil e França, intitulado Tonelero (S42).

Entenda a tradição do batismo

De acordo com a Marinha, o batismo na atividade naval remete a rituais vikings, romanos, gregos e babilônios. A embarcação, tradicionalmente, é batizada por uma madrinha e recebe seu nome oficial antes de ser submergido ao mar.

Em 2018, a então primeira-dama Marcela Temer, esposa de Michel Temer (MDB), apadrinhou o submarino Riachuelo – primeira embarcação do Prosub. Seguindo os rituais, a madrinha estoura um espumante para a embarcação.

Veja vídeo do batismo do submarino Riachuelo, em 2018:

O segundo submarino da iniciativa,o Humaitá (S41), inaugurado em 2020, teve como madrinha Adelaide Chaves Azevedo e Silva, esposa do então Ministro da Defesa de Jair Bolsonaro (PL), Fernando Azevedo e Silva.

Na ocasião, Michelle Bolsonaro não participou da cerimônia.

A primeira-dama Darcy Vargas, esposa do presidente Getúlio Vargas, batizou o Parnaíba (U-17), mais antigo navio de guerra em atividade na Marinha brasileira, lançado em 1937.





Acompanhe ao vivo o batismo do Submarino Tonelero:

