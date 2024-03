Reprodução/montagem Lula e Jair Bolsonaro

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (27) aponta que 44% da população considera a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhor que a de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O índice teve uma queda de 7 pontos percentuais desde janeiro, última vez que a pergunta foi feita e,com isso, chegou ao seu menor percentual desde o início do mandato do petista.

Esta foi a primeira vez que os percentuais registraram um empate técnico, dentro da margem de erro, de 2 pontos percentuais. Isso porque 41% do eleitorado considera a atual gestão pior que a anterior. Outros 14% consideram que o 3º governo de Lula está igual ao de Bolsonaro e 1% não soube responder.

A pesquisa destacou que são a maioria entre aqueles que consideram que o governo de Lula está melhor que o de Bolsonaro os jovens entre 16 e 24 anos (62%), os que cursaram o ensino fundamental (52%) e pessoas que recebem de 2 a 5 salários mínimos (53%).

Já entre os que consideram que o governo do petista está pior do que o de Bolsonaro, destacam-se os moradores da região Sul (54%), Centro-Oeste (61%) e Norte (53%) e os adultos (50%).

A pesquisa foi realizada de 23 a 25 de março de 2024 pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados via ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 202 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%.

